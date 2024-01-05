"Арсенал" сделал запрос насчет Амаду Онана

Амаду Онана "Арсенал" обратился к "Эвертону" насчет приобретения полузащитника Амаду Онана в это трансферное окно.

Онана утвердился одним из самых важных игроков "Эвертона" после своего перехода из "Лилля" за 33 миллиона фунтов летом 2022.

22-летний бельгиец выходил в стартовом составе на 15 из 20 матчей "ирисок" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив один гол.

Своей игрой Онана привлек внимание главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, и TEAMtalk сообщает в эксклюзивном материале, что сейчас "канониры" оформили свой интерес к Амаду в конкретный запрос.

"Арсенал" рассматривает Онана в качестве одной из альтернатив Дугласу Луису, продажу которого в январе "Астон Вилла" исключает.

"Эвертон" тоже не горит желанием продавать Онана посреди сезона, и только огромная сумма — порядка 70-90 млн. фунтов — заставит "ирисок" отпустить Амаду, которого в прошлом также сватали в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".


Метки Арсенал, Онана, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2024 09:00

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