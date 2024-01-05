"Бавария" возобновила интерес к Чалобе

Томас Тухель и Трево Чалоба "Бавария" возобновила свой интерес к защитнику "Челси" Трево Чалобе.

Чалоба не сыграл ни минуты за "Челси" в этом сезоне, что связано не только с недоверием со стороны главного тренера "синих" Маурисио Почеттино, но с собственными проблемами Трево со здоровьем.

Прямо сейчас Чалоба отсутствует с травмой задней поверхности бедра, однако к концу месяца Трево должен вернуться в строй, и новость об этом заставила "Баварию" возобновить свой интерес к 24-летнему англичанину.

Как сообщает Sky Sport Germany, "Бавария" уже вступила в переговоры с "Челси" и надеется взять Чалобу в аренду, хотя "синие" предпочли бы сразу продать Трево.

Чалоба находится в системе "Челси" с восьми лет. Трево сыграл 63 матча за "синих" во всех соревнованиях после того, как побывал в "Ипсвиче", "Хаддерсфилде" и "Лорьяне" на правах аренды.


Метки Бавария, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2024 08:00

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