"Бавария" возобновила интерес к Чалобе
"Бавария" возобновила свой интерес к защитнику "Челси" Трево Чалобе.
Чалоба не сыграл ни минуты за "Челси" в этом сезоне, что связано не только с недоверием со стороны главного тренера "синих" Маурисио Почеттино, но с собственными проблемами Трево со здоровьем.
Прямо сейчас Чалоба отсутствует с травмой задней поверхности бедра, однако к концу месяца Трево должен вернуться в строй, и новость об этом заставила "Баварию" возобновить свой интерес к 24-летнему англичанину.
Как сообщает Sky Sport Germany, "Бавария" уже вступила в переговоры с "Челси" и надеется взять Чалобу в аренду, хотя "синие" предпочли бы сразу продать Трево.
Чалоба находится в системе "Челси" с восьми лет. Трево сыграл 63 матча за "синих" во всех соревнованиях после того, как побывал в "Ипсвиче", "Хаддерсфилде" и "Лорьяне" на правах аренды.
05.01.2024 08:00
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