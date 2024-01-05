"Сити" проводил Стеффена в "Колорадо Рэпидз"

"Манчестер Сити" объявил о переходе своего голкипера Зака Стеффена в "Колорадо Рэпидз" из МЛС.

Стеффен представлял "Сити" с 2019 года. С тех пор Зак сыграл 21 матч за "горожан" во всех соревнованиях, восемь раз сохранив свои ворота на замке.



Стеффен дважды отлучался в аренду — в "Фортуну Дюссельдорф" в 2019/20 и "Мидлсбро" в 2022/23 — и успел выиграть с "Сити" только два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.



В этом сезоне Стеффен был лишь третьим голкипером "Сити", находясь за спиной первого номера "горожан" Эдерсона и его дублера Штефана Ортеги.



Теперь 28-летний игрок сборной США будет выступать за "Колорадо Рэпидз", с которым он заключил контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев.