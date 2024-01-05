"Сити" проводил Стеффена в "Колорадо Рэпидз"
"Манчестер Сити" объявил о переходе своего голкипера Зака Стеффена в "Колорадо Рэпидз" из МЛС.
Стеффен представлял "Сити" с 2019 года. С тех пор Зак сыграл 21 матч за "горожан" во всех соревнованиях, восемь раз сохранив свои ворота на замке.
Стеффен дважды отлучался в аренду — в "Фортуну Дюссельдорф" в 2019/20 и "Мидлсбро" в 2022/23 — и успел выиграть с "Сити" только два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.
В этом сезоне Стеффен был лишь третьим голкипером "Сити", находясь за спиной первого номера "горожан" Эдерсона и его дублера Штефана Ортеги.
Теперь 28-летний игрок сборной США будет выступать за "Колорадо Рэпидз", с которым он заключил контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев.
05.01.2024 07:00
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Последние комментарии:
В 28-лет из АПЛ в МЛС.... так низко даже Кариус не пал
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Понятно, что стать первым в Сити у него почти было шансов. Понятно, что разочаровался в карьере в Англии. Все же не самый плохой голкипер, особенно на фоне всяких Уордов и Куллехеров.
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