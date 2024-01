Светская хроника за пятницу

Дортмундская "Боруссия" сможет выкупить Джейдона Санчо в конце сезона за 25 миллионов фунтов. "Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Френки Де Йонгу. ПСЖ нацелился на Бруно Гимараэса. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Бавария" сделала запрос насчет английского защитника "Милана" Фикайо Томори. (Sky Sport Germany)



Дортмундская "Боруссия" получит опцию выкупа Джейдона Санчо за 25 миллионов фунтов, беря вингера "Юнайтед" в аренду. (Football Insider)



"Манчестер Юнайтед" хочет левого защитника "Жироны" Мигеля Гутьерреса. (The Sun)



"Юнайтед" готов заплатить 77.5 млн. фунтов за полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (Nacional)



"Аталанта" установила цену в 51.7 млн. фунтов за защитника Джорджо Скальвини, который интересен "Юнайтед". (Metro)



ПСЖ сделал полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса своей приоритетной целью на этот месяц. (ESPN Brasil)



"Арсенал" сделал запрос насчет полузащитника "Эвертона" Амаду Онана. (TEAMtalk)



"Байер" не собирается продавать посреди сезона крайнего защитника Джереми Фримпонга, который вызывает интерес у "Арсенала". (Fabrizio Romano)



Полузащитник Конор Галлахер не хочет уходить из "Челси" в январе. (Daily Mirror)



Защитнику "Челси" Тиаго Силве было предложено вернуться в "Флуминенсе" по окончании сезона. (Daily Mirror)



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола является большим фанатом вингера Педру Нету из "Вулверхэмптона". (The Athletic)



"Кристал Пэлас" работает над приобретением 20-летнего защитника "Питерборо" Ронни Эдвардса. (Evening Standard)



Другое



Гус Пойет отказал "Плимуту" из Чемпионшипа и хочет тренировать какой-нибудь клуб из Премьер-Лиги. (i News)



Netflix снимает новый документальный фильм про бывшего наставника "Челси", "Юнайтед" и "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо. (The Sun)



Премьер-Лигу обвиняют в расовой дискриминации сотрудника. Одним из ответчиков в суде назван исполнительный директор лиги Ричард Мастерс. Заседание состоится 15 января. (The Athletic)



Каждый раз играя за "Реал", Джуд Беллингем нарушает правила Ла Лиги, потому что делает дырки в своих гетрах. (AS)