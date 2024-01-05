Франк ожидает, что "Брентфорд" продаст Тоуни только за "невероятную цену"
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что его клуб продаст нападающего Айвена Тоуни в январе только за "невероятную цену".
Тоуни может вернуться на футбольное поле уже в ближайшем матче "Брентфорда" в Премьер-Лиге — против "Ноттингем Форест" 20 января. К тому времени восьмимесячная дисквалификация Айвена за нарушение запрета на ставки уже истечет.
Согласно слухам, Тоуни вызывает большой интерес у ведущих клубов Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Челси", однако Франк не ожидает ухода 27-летнего англичанина, несмотря на истекающий через 18 месяцев контракт.
"Останется ли Тоуни после окончания января? Очень короткий ответ: да".
"Он игрок "Брентфорда". Он здесь, мы лишены ряда атакующих игроков, и я не представляю, почему мы должны продавать его. Я был бы счастлив сохранить его здесь надолго".
"Не я должен вести переговоры насчет этого, но если я и могу дать рекомендацию, то я бы сказал, что за него нужно установить невероятную цену, чтобы он остался здесь", — цитирует Франка BBC.
Издание The Independent в свою очередь добавляет, что "Брентфорд" допускает расставание с Тоуни в этом месяце только за 100 миллионов фунтов.
05.01.2024 00:05
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