Тен Хаг рассказал о встрече с Рэтклиффом

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал о своей встрече с сэром Джимом Рэтклиффом.

Накануне Рэтклифф вместе со своими соратниками посетили тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне, встретившись с Тен Хагом, его игроками и и персоналом.



Рэтклифф все еще ожидает, когда сделка по приобретению им 25% акций "Юнайтед" получит одобрение Премьер-Лиги, но очевидно, что сэр Джим уже приступил к реформированию клуба, и Тен Хаг готов сыграть свою роль в этом процессе.



"Должен сказать, это было очень позитивно. У нас состоялась продолжительная встреча, мы просидели вместе много часов, и по многим вещам мы на одной волне, так что это было очень позитивно".



"Думаю, для обеих сторон это была очень конструктивная встреча, и мы предвкушаем работу с ними".



"Что теперь изменится? Нам нужно дать вещам устояться. Они едва прибыли, представили себя".



"У них хорошие идеи. Посмотрим, как мы сможем их интегрировать. Мы будем работать над этим сообща, но спустя один день нельзя сказать, как это будет".



"Они дали мне несколько идей, мы подискутировали насчет стратегий, и я думаю, мы сработаемся", — цитирует Тен Хага Sky Sports.