МЮ подтвердил продление контрактов с Линделефом, Ван-Биссакой и Ганнибалом

"Манчестер Юнайтед" подтвердил продление контрактов на 12 месяцев с защитниками Виктором Линделефом и Аароном Ван-Биссакой, а также с полузащитником Ганнибалом Межбри.

Контракты всех трех перечисленных игроков истекали уже в конце этого сезона, однако "Юнайтед" принадлежала опция их продления на 12 месяцев — ей клуб и воспользовался.



Таким образом, теперь будущее Линделефа, Ван-Биссаки и Ганнибала связано с "красными дьяволами" до июня 2025.



А вот контракты защитника Рафаэля Варана и нападающего Антони Мартиаля "Юнайтед" решил не продлевать — по крайней мере, пока. В данный момент с обоими игроками ведутся переговоры насчет планов на будущее.



"Мы разговариваем с Рафой Вараном и Антони Мартиалем. И мы активировали опции продления по Аарону Ван-Биссаке, Виктору Линделефу и Ганнибалу".



"Варан и Мартиаль? Думаю, это внутренние переговоры между клубом и игроком", — цитирует главного тренера Эрика Тен Хага официальный веб-сайт "Юнайтед".