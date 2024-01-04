"Челси" отправил Алекса Матоса в "Хаддерсфилд"
"Челси" отправил своего юного полузащитника Алекса Матоса в аренду в "Хаддерсфилд" до конца сезона 2023/24.
Матос только в июле присоединился к "Челси", перебравшись к "синим" из "Норвича" в качестве свободного агента.
В этом сезоне 19-летний англичанин ганского происхождения сыграл лишь два матча за "Челси" — по одному в Премьер-Лиге и Кубке Лиги.
Очевидно, Матосу еще рано претендовать на регулярную игровую практику в команде Маурисио Почеттино, поэтому "Челси" решил отправить Алекса набираться опыта в "Хаддерсфилд".
Добавим, прямо сейчас "терьеры" занимают четвертое с конца место в Чемпионшипе.
04.01.2024 21:00
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Фига этот ленивый нигер, за полгода в Челси, наел морду.
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