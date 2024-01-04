"Арсенал" готовит предложение по Хато

"Арсенал" готовит предложение о покупке 17-летнего защитника "Аякса" Йоррела Хато.

В свои 17 лет Хато считается одним из ярчайших молодых талантов у себя на родине. Достаточно сказать, что Йоррел уже надевал капитанскую повязку "Аякса", а в ноябре дебютировал за первую сборную Голландии.



Несмотря на возраст, Хато сыграл каждую минуту каждого матча "Аякса" в этом сезоне. Йоррел способен действовать не только в центре обороны, но и в качестве левого защитника.



Сейчас от контракта Хато остается 18 месяцев, и "Аякс" хочет склонить свое юное дарование к новой сделке, однако Йоррел может предпочесть уйти в более серьезный клуб.



The Telegraph подчеркивает, что в данный момент переход Хато в "Арсенал" по окончании сезона вероятнее, нежели в январе.



"Арсенал" и "Аякс" связывают хорошие отношения — только прошлым летом "канониры" приобрели у голландского гранда защитника Юрриена Тимбера.