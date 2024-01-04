Бент предостерег "Арсенал" насчет покупки Тоуни

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент предостерег "Арсенал" насчет покупки Айвена Тоуни из "Брентфорда".

Завершающий отбывать свою восьмимесячную дисквалификацию Тоуни считается целью номер один "Арсенала" на зимнее трансферное окно.



Даже если "Арсенал" сможет позволить себе Тоуни, то это полностью исчерпает трансферный бюджет "канониров" и лишит их возможности укрепить другие позиции, и Бент видит в этом проблему.



"Им требуется усиление в январе. Мне нравится Айвен Тоуни, и я думаю, он бы значительно преобразил их, но я не думаю, что одно приобретение обеспечит "Арсеналу" победу в лиге".



"Такое впечатление, что некоторые думают: "Мы подпишем Айвена Тоуни, и тогда мы выиграем лигу". Я не думаю, что это так работает".



"Думаю, "Арсеналу" нужны крайние защитники. Думаю, они нуждаются еще в одном полузащитнике. Им нужен кто-нибудь страховать Сака, а также 9-й номер".



"Если вы собираетесь потратить 80 миллионов фунтов на Тоуни, то в других зонах больших изменений ждать не стоит. Я не вполне уверен, что это было бы правильно", — сообщил Бент talkSPORT.