Английский клуб сделал предложение по Инасиу

Неназванный клуб из Англии сделал предложение о покупке центрального защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу.

Как сообщает A Bola, английский клуб выразил готовность заплатить за Инасиу 40 миллионов евро (34.5 млн. фунтов), еще 20 млн. евро (17.3 млн. фунтов) предусмотрев в виде бонусов.



Название этого клуба не раскрывается, однако в прошлом месяце A Bola утверждала, что "Арсенал" имеет наивысшие шансы заполучить Инасиу. Также Гонсалу сватали в "Ливерпуль".



В данный момент "Спортинг" лидирует в португальском первенстве и продавать ключевого игрока посреди сезона не собирается.



Вместе с тем "Спортинг" может быть бессилен помешать уходу Инасиу, потому что контракт 22-летнего португальца предусматривает отступные в размере 60 млн. евро (51.8 млн. фунтов).