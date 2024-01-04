Ван де Вен вернулся в строй

Микки Ван де Вен Центральный защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен возобновил полноценные тренировки.

Ван де Вен сразу же утвердился ключевым игроком "Тоттенхэма" после своего перехода из "Вольфсбурга" прошлым летом.

22-летний голландец помог "Тоттенхэму" выдать лучший старт сезона с 1960/61 и захватить лидерство в Премьер-Лиге.

Однако 6 ноября против "Челси" Ван де Вен получил растяжение задней поверхности бедра, а у "шпор" начался спад, обернувшийся выбыванием за пределы топ-4.

К счастью для "Тоттенхэма", сейчас Ван де Вен уже полностью поправился и даже может сыграть против "Бернли" в 3-м раунде Кубка Англии в пятницу вечером.

"Микки тренировался на этой неделе. Не уверен насчет завтрашнего матча, но он может попасть в заявку. Хорошо, что он вернулся. Разумеется, он пропустил некоторое время, поэтому нам нужно быть осторожными с ним", — цитирует главного тренера Анге Постекоглу официальный веб-сайт "Тоттенхэма".


Метки Ван де Вен, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2024 17:00

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