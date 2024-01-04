Ван де Вен вернулся в строй

Центральный защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен возобновил полноценные тренировки.

Ван де Вен сразу же утвердился ключевым игроком "Тоттенхэма" после своего перехода из "Вольфсбурга" прошлым летом.



22-летний голландец помог "Тоттенхэму" выдать лучший старт сезона с 1960/61 и захватить лидерство в Премьер-Лиге.



Однако 6 ноября против "Челси" Ван де Вен получил растяжение задней поверхности бедра, а у "шпор" начался спад, обернувшийся выбыванием за пределы топ-4.



К счастью для "Тоттенхэма", сейчас Ван де Вен уже полностью поправился и даже может сыграть против "Бернли" в 3-м раунде Кубка Англии в пятницу вечером.



"Микки тренировался на этой неделе. Не уверен насчет завтрашнего матча, но он может попасть в заявку. Хорошо, что он вернулся. Разумеется, он пропустил некоторое время, поэтому нам нужно быть осторожными с ним", — цитирует главного тренера Анге Постекоглу официальный веб-сайт "Тоттенхэма".