"Фулхэм" заинтересован в Фирмино

"Фулхэм" находится среди клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в нападающем "Аль-Ахли" Роберто Фирмино.

Фирмино только прошлым летом присоединился к "Аль-Ахли", перебравшись в саудовский клуб из "Ливерпуля" свободным агентом.



Фирмино отметился хет-триком в своем дебюте за "Аль-Ахли", но с тех пор не забивает. Как сообщает talkSPORT, Роберто чувствует себя несчастным в саудовском клубе и хочет уйти.



Сразу несколько клубов готовы предложить Фирмино возможность вернуться в Англию, где он отыграл восемь лет за "Ливерпуль", забив 111 голов в 362 матчах.



Помимо "Фулхэма", интерес к 32-летнему бразильцу проявлял "Шеффилд Юнайтед", но это было еще до увольнения Пола Хекингботтома с поста главного тренера.



"Фулхэм" нуждается в усилении нападения, потому что до сих пор не оправился после расставания с Александаром Митровичем, который прошлым летом уехал на заработки в "Аль-Хиляль".