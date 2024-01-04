Рэтклифф готов дать Тен Хагу время до конца сезона

Сэр Джим Рэтклифф предпочитает дать главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрику Тен Хагу время до конца сезона, как минимум.

Когда стало известно, что Рэтклифф покупает 25% акций "Юнайтед" появились слухи, что сэр Джим провел встречу с бывшим наставником "Челси" Грэмом Поттером.



По информации ESPN, Рэтклифф и его партнеры по компании Ineos, также владеющей "Ниццей", действительно контактировали с Поттером, но только прошлым летом, лишь поинтересовавшись планами Грэма на будущее.



Рэтклифф должен быть утвержден совладельцем "Юнайтед" в начале февраля, однако у сэра Джима нет планов по немедленной смене главного тренера на "Олд Траффорд".



Как сообщает ESPN, Рэтклифф предпочитает сохранить Тен Хага до конца сезона, как минимум, однако неудовлетворительные результаты могут заставить сэра Джима вмешаться раньше.