"Арсенал" сыграет против "Ливерпуля" во всем белом

Домашний матч против "Ливерпуля" в Кубке Англии в ближайшее воскресенье "Арсенал" проведет в чисто белой форме.

Третий год подряд "Арсенал" на один матч откажется от своего традиционного красного цвета, чтобы поддержать кампанию "No More Red".



Данная кампания направлена против жестокости и применения холодного оружия среди молодежи в Лондоне.



Специальная версия игровой футболки "Арсенала" "No More Red" от Adidas будет выставлена на продажу по цене в 30 фунтов 29 января.



Вырученные деньги "Арсенал" и Adidas в равных пропорциях разделят между несколькими благотворительными партнерами кампании. Например, на эти средства будет оборудовано общественное поле для игры в футбол в Северном Лондоне.