"Арсенал" сыграет против "Ливерпуля" во всем белом
Домашний матч против "Ливерпуля" в Кубке Англии в ближайшее воскресенье "Арсенал" проведет в чисто белой форме.
Третий год подряд "Арсенал" на один матч откажется от своего традиционного красного цвета, чтобы поддержать кампанию "No More Red".
Данная кампания направлена против жестокости и применения холодного оружия среди молодежи в Лондоне.
Специальная версия игровой футболки "Арсенала" "No More Red" от Adidas будет выставлена на продажу по цене в 30 фунтов 29 января.
Вырученные деньги "Арсенал" и Adidas в равных пропорциях разделят между несколькими благотворительными партнерами кампании. Например, на эти средства будет оборудовано общественное поле для игры в футбол в Северном Лондоне.
04.01.2024 14:00
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А что на это скажут шоколадные?
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Я за акцию More Reds fans on Emirates! Чем больше тем лучше.
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White Lives Matter
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Думают, что им это поможет?
Тогда рисуйте красные кресты на футболках и юбках...
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Даа, князья пустят кровушку на бельишке и фате...
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гг в роли невесты
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Вафлёры.
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