"Арсенал" сыграет против "Ливерпуля" во всем белом

Футболка Арсенала Домашний матч против "Ливерпуля" в Кубке Англии в ближайшее воскресенье "Арсенал" проведет в чисто белой форме.

Третий год подряд "Арсенал" на один матч откажется от своего традиционного красного цвета, чтобы поддержать кампанию "No More Red".

Данная кампания направлена против жестокости и применения холодного оружия среди молодежи в Лондоне.

Специальная версия игровой футболки "Арсенала" "No More Red" от Adidas будет выставлена на продажу по цене в 30 фунтов 29 января.

Вырученные деньги "Арсенал" и Adidas в равных пропорциях разделят между несколькими благотворительными партнерами кампании. Например, на эти средства будет оборудовано общественное поле для игры в футбол в Северном Лондоне.


Метки Adidas, Арсенал, видео, Кубок Англии, Ливерпуль, форма

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2357

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  1. largo-winch 04.01.2024 15:53 # largo-winch
    А что на это скажут шоколадные?

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  2. gary47 04.01.2024 15:37 # gary47
    Я за акцию More Reds fans on Emirates! Чем больше тем лучше.

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  3. suddenly 04.01.2024 14:58 # suddenly
    White Lives Matter

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  4. zaeba1l 04.01.2024 14:41 # zaeba1l
    Думают, что им это поможет?
    Тогда рисуйте красные кресты на футболках и юбках...

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  5. kukuruzko 04.01.2024 14:33 # kukuruzko
    Даа, князья пустят кровушку на бельишке и фате...

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  6. ian 04.01.2024 14:12 # ian
    гг в роли невесты

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  7. hazard-eden 04.01.2024 14:07 # hazard-eden
    Вафлёры.

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