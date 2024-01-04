"Юнайтед" готов отпустить Пельистри в январе

Факундо Пельистри Вингер "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри получил зеленый свет на уход из клуба в зимнее трансферное окно.

Пельистри представляет "Юнайтед" после своего перехода из уругвайского "Пеньяроля" за 9 миллионов фунтов в 2020 году, на полтора сезона отлучившись в аренду в испанский "Алавес".

Пельистри так и не смог ворваться в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага. В этом сезоне Премьер-Лиги Факундо сыграл девять матчей, но лишь на один из них выходил в стартовом составе.

Как сообщает HITC в эксклюзивном материале, "Юнайтед" уже сообщил Пельистри, что тот волен уйти в январе — в аренду или по постоянному трансферу.

22-летний интерес не испытывает недостатка в предложениях, вызывая интерес у клубов Италии, Испании, Франции и Голландии.


Метки Манчестер Юнайтед, Пельистри

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 04.01.2024 13:51 # quavo
    Че по диало, если этого брали за 9 то диало за 35 и шансов ему никто не дает , выпуская мертвыхантонов и рэчфордов

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  2. high-malvern 04.01.2024 13:43 # high-malvern
    Ничего не показал за 4 года.

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