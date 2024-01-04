"Юнайтед" готов отпустить Пельистри в январе

Вингер "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри получил зеленый свет на уход из клуба в зимнее трансферное окно.

Пельистри представляет "Юнайтед" после своего перехода из уругвайского "Пеньяроля" за 9 миллионов фунтов в 2020 году, на полтора сезона отлучившись в аренду в испанский "Алавес".



Пельистри так и не смог ворваться в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага. В этом сезоне Премьер-Лиги Факундо сыграл девять матчей, но лишь на один из них выходил в стартовом составе.



Как сообщает HITC в эксклюзивном материале, "Юнайтед" уже сообщил Пельистри, что тот волен уйти в январе — в аренду или по постоянному трансферу.



22-летний интерес не испытывает недостатка в предложениях, вызывая интерес у клубов Италии, Испании, Франции и Голландии.