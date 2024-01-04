"Форест" расторг контракт с Шелви в сентябре

"Ноттингем Форест" расторг контракт с полузащитником Джонджо Шелви, чтобы тот ушел в турецкий "Ризеспор" в сентябре.

Шелви только в январе 2023 присоединился к "Форест", заключив с "лесниками" контракт на два с половиной года.



Однако уже спустя восемь месяцев Шелви уехал в Турцию, и "Форест" по официальным каналам объявил, что Джонджо отправился в аренду. Арендным значится трансфер 31-летнего англичанина и на веб-сайте Премьер-Лиги.



По информации The Guardian, на самом деле "Форест" обманул общественность и разорвал контракт с Шелви, чтобы тот смог свободным агентом в "Ризеспор".



"Форест" был вынужден так поступить из-за установленного ФИФА лимита на количество игроков, отправляемых в аренду в зарубежные клубы.



"Форест" так и не раскрыл правду насчет трансфера Шелви, ограничившись тем, что в прошлом месяце удалил со своего веб-сайта новость насчет ухода Джонджо в аренду. Естественно, на "Сити Граунд" игрок уже не вернется.



Добавим, пока что Шелви сыграл 13 матчей за "Ризеспор" и забил один гол — потрясающий гол с центра поля против "Истанбулспора" в ноябре (1:0).