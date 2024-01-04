"Челси" согласовал сделку с криптобиржей BingX
"Челси" согласовал спонсорский контракт с биржей криптовалют BingX, которая имеет связи с Россией.
Как сообщает The Athletic, в рамках достигнутой договоренности эмблема BingX появится на рукавах игровых футболок "Челси" в остатке этого сезона.
Кроме того, с сезона 2024/25 стороны расширят сотрудничество, и BingX также займет свое место на титульной стороне тренировочной формы "синих".
BingX — это основанная в 2018 году криптобиржа, которая обслуживает свыше 10 миллионов пользователей по всему миру и которая имеет офисы в Азии, Океании, Европе и Южной Америке — но не в Великобритании.
Как отмечает The Telegraph, BingX гордится своей связью с Россией и называет себя "надежным партнером российского криптосообщества", приняв участие в конференции Tech Week в Москве в ноябре.
04.01.2024 11:00
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