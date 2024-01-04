Дрэгушин не собирается в "Тоттенхэм" в январе

Агент защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина заявил, что его клиент не хочет переходить в "Тоттенхэм" в январе.

В данный момент "Тоттенхэм" договаривается с "Дженоа" о покупке Дрэгушина, оцениваемого в 25 миллионов фунтов.



Однако агент Флорин Маня сразу предупреждает, что его клиент не помышляет о смене клуба посреди сезона, а заманить 21-летнего румына деньгами не удастся.



"Он не думает о деньгах, он думает о перспективах роста и о команде, за которую может играть".



"К нам обращались клубы из саудовской лиги, но мы даже не стали слушать их предложения. "Наполи", "Рома" или "Милан" лично со мной не контактировали".



"Как бы то ни было, Раду не помышляет об уходе из "Дженоа" посреди сезона. Это было бы как оставить незаконченное дело для него".



"Я контактировал с клубами Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм" и других, но в данный момент он не хочет уходить".



"Если "Дженоа" с кем-нибудь договорится, мы выслушаем их предложение. Я не знаю, каковы идеи клуба и при каких условиях они рассмотрят его продажу", — цитирует Маню Evening Standard.