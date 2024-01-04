Рэтклифф встретился с Тен Хагом и игроками МЮ

Сэр Джим Рэтклифф провел "позитивную встречу" с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Эриком Тен Хагом и его игроками.

Напомним, в конце декабря Рэтклифф согласовал покупку 25% акций "Юнайтед". Также сэр Джим получит контроль рад футбольными операциями "красных дьяволов".



И хотя сделка между Рэтклиффом и "Юнайтед" все еще находится на одобрении у Премьер-Лиги, сэр Джим и его соратники уже приступили к работе над своим новым проектом.



Только в минувший вторник Рэтклифф посетил офис "Юнайтед" на "Олд Траффорд", встретившись с руководством клуба.



А на следующий день, в среду, Рэтклифф и его правая рука сэр Дэйв Брейлсфорд побывали на тренировочной базе "дьяволов" в Каррингтоне.



"Это не секрет, что сэр Джим и сэр Дэйв провели в городе пару дней. Пользуясь случаем, они посетили тренировочную базу чисто для знакомства".



"Сэр Джим также встретился с персоналом и женской командой, и все прошло очень позитивно", — цитирует представителя "Юнайтед" The Sun.