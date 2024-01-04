"Ньюкасл" проявляет интерес к Мичелу Санчесу

"Ньюкасл" проявляет интерес к главному тренеру "Жироны" Мичелу Санчесу.

Мичел добился ощутимых успехов с "Жироной" с момента своего назначения в 2021 году. Уже в своем первом сезоне он вывел клуб в Ла Лигу, а в прошлом сезоне занял в испанском первенстве 10-е место.



В этом сезоне "Жирона" и вовсе превосходит все ожидания, только по разнице мячей уступая пальму первенства Ла Лиги "Реалу".



Мичела уже сватают в "Барселону" на замену Хави, а также называют возможным преемником Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", который связан с "Жироной" через City Football Group.



Однако Marca утверждает, что к Мичелу "очень серьезно присматриваются" владельцы "Ньюкасла", чей нынешний наставник Эдди Хау находится под большим давлением.



В прошлом сезоне Хау вывел "Ньюкасл" в Лигу Чемпионов и достиг финала Кубка Лиги, но эта кампания складывается гораздо сложнее для клуба с "Сент-Джеймс Парк".



В этом сезоне "Ньюкасл" занял последнее место в своей группе Лиги Чемпионов, вылетел со стадии 1/4 финала Кубка Лиги, а в Премьер-Лиге занимает только девятое место.



Владельцы "Ньюкасла" понимают, что Хау столкнулся с беспрецедентным количеством кадровых проблем, но все равно не считают это оправданием для семи поражений в восьми последних матчах во всех соревнованиях.



До конца месяца "Ньюкаслу" предстоит сыграть против "Манчестер Сити" и "Астон Виллы" в Премьер-Лиге, а также провести дерби против "Сандерленда" в Кубке Англии, и эти матчи могут прояснить судьбу Хау.