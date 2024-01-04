Холанд вернулся к тренировкам

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд возобновил тренировки после травмы стопы.

Холанд, забивший 19 голов за "Сити" в этом сезоне с учетом всех соревнований, находится вне игры с поражения 1:0 от "Астон Виллы" 6 декабря.



Однако в среду 23-летний норвежец был замечен на тренировке первой команды "Сити" в преддверии назначенного на ближайшее воскресенье матча 3-го раунда Кубка Англии против "Хаддерсфилда".



Вингер Жереми Доку, пропустивший восемь последних матчей из-за повреждения мышечного характера, также занимался со своими партнерами по команде, сообщает The Independent.



Наконец, с помощью тренировок продолжает набирать форму полузащитник Кевин Де Брюйне, который попал в числе запасных на матч "горожан" против "Шеффилд Юнайтед" в прошлый уикенд.