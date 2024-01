Светская хроника за четверг

Мохамед Салах отдалился от переезда в Саудовскую Аравию. Рафаэль Варан не вернется в "Реал". "Арсенал" попросил рефери лучше защищать Букайо Сака. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Нападающий Мохамед Салах стал ближе к новому контракту с "Ливерпулем", чем к переезду в Саудовскую Аравию. (Football Transfers)



"Ливерпуль" отозвал защитника Риса Уильямса из аренды в "Абердине". (talkSPORT)



Саудиты рассматривают полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне своей приоритетной целью на грядущее лето. (Rudy Galetti)



Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти исключает возвращение защитника "Юнайтед" Рафаэля Варана. (Daily Mirror)



"Юнайтед" не позволит полузащитнику Ганнибалу Межбри уйти в аренду в январе. (Daily Mirror)



Дортмундская "Боруссия" надеется взять вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо на свой тренировочный сбор в Марбелье на следующей неделе. (Sky Sports)



Дортмундская "Боруссия" надеется подписать защитника "Челси" Яна Матсена — в аренду или по постоянному трансферу. (The Telegraph)



Матсен открыт к переходу в "Боруссию". (talkSPORT)



Аренда принадлежащего "Челси" защитника Льюиса Холла в "Ньюкасле" не будет прервана в январе. (The Telegraph)



"Арсенал" идет себе левого защитника среди доступных для аренды игроков. (Daily Mirror)



"Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем "Арсенала" Эдди Нкетиа, однако "канониры" не отпустят 24-летнего англичанина, не обзаведясь заменой. (Ben Jacobs)



Принадлежащий "Ливерпулю" вингер Фабиу Карвалью, вероятно, вернется в "Фулхэм" на правах аренды. (Bild)



Защитник Эрик Дайер решил отработать свой контракт с "Тоттенхэмом" и уйти из клуба свободным агентом в конце сезона. (talkSPORT)



"Эвертон" активно пытается избавиться от полузащитника Андре Гомеша. (Football Transfers)



"Монако" обсуждает переход защитника "Вест Хэма" Тило Керера в аренду с опцией выкупа. (Fabrizio Romano)



Нападающий "Вильярреала" Бен Бреретон Диас близок к переходу в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. (Fabrizio Romano)



"Вулверхэмптон" собирается подписать 18-летнего полузащитника ПСЖ Ноху Лемина, младшего брата своего игрока Марио Лемина. (talkSPORT)



Другое



32-летний вингер Андрос Таунсенд заключил новый долгосрочный контракт с "Лутоном". (Sky Sports)



Спортивный директор "Брентфорда" Фил Джайлс может заменить в "Ньюкасле" Дэна Эшуорта, если того переманит "Юнайтед". (talkSPORT)



"Арсенал" потребовал от рефери жестче наказывать за фолы на своем вингере Букайо Сака. (Daily Mail)



"Ньюкасл" решил пересмотреть свою систему безопасности на "Сент-Джеймс Парк" после того, как пять подростков пробрались на матч Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии". (Daily Mail)



Элтон Джон извинился перед Гари Линекером после того, как "Лестер" победил "Уотфорд". (talkSPORT)



Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон представил публике свою новую подружку с помощью видео, на котором они вылупляются из снесенного курицей яйца. (The Sun)