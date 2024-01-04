Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер открыт к возвращению в Премьер-Лигу в это трансферное окно.

Второй сезон Вернера за "РБ Лейпциг" после возвращения из "Челси" складывается неудачно. Тимо испытывает проблемы со здоровьем и забил лишь два гола в Бундеслиге, утратив место в стартовом составе своей команды.



Как сообщает Daily Mirror, 27-летний немец готов ухватиться за возможность получить второй шанс в Премьер-Лиге, где ранее он отыграл два сезона за "Челси".



При этом "РБ Лейпциг" открыт к уходу Вернера в аренду на вторую половину сезона, если Тимо сможет получать регулярную игровую практику.



Наиболее реалистичным вариантом для Вернера выглядит "Манчестер Юнайтед", меньше которого в Премьер-Лиге забили только "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли". Вместе с тем "красные дьяволы" стеснены в финансах из ФФП и вынуждены искать доступный вариант по усилению нападения.