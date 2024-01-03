МЮ продлил контракт с Ван-Биссакой на 12 месяцев

"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией, продлив контракт с правым защитником Аароном Ван-Биссакой на 12 месяцев — до июня 2025.

В данный момент Ван-Биссака продолжает получать 90,000 фунтов в неделю по контракту, подписанному им после перехода из "Кристал Пэлас" в 2019 году.



Ван-Биссака еще во второй половине прошлого сезона утвердился основным игроком "Юнайтед", и в сентябре стороны сели за стол переговоров для обсуждения нового контракта, сообщает Daily Mail.



Однако затем эти переговоры были поставлены на паузу из-за покупки сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций "Юнайтед", и чтобы сохранить трансферную стоимость Ван-Биссаки и оградить его от интереса зарубежных клубов "красные дьяволы" воспользовались опцией продления на прошлой неделе.



При этом планы "Юнайтед" по заключению нового контракта с Ван-Биссакой остаются в силе — только если Рэтклифф не решит по-другому.



Добавим, аналогичным образом "Юнайтед" продлил контракт в Виктором Линделефом, а вот в случае с Рафаэлем Вараном "дьяволы" своей опцией решили не пользоваться.