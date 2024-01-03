Онана сыграет два матча за 24 часа

Голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Камеруна Андре Онана согласился сыграть два матча в течение одних суток.

Сборная Камеруна, в которую 27-летний Онана был вызван, стартует на Кубке Африки матчем против Гвинеи 15 января.



За сутки до этого "Юнайтед" проводит важнейший матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" на "Олд Траффорд", и камерунцы позволили Андре принять в нем участие.



Также Онана сыграет за "Юнайтед" в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Уигана" в ближайший понедельник.



Как сообщает The Athletic, камерунцы пошли на уступки "Юнайтед" с учетом того, что международная карьера Андре в момент его трансфера из "Интера" прошлым летом были приостановлена, и "дьяволы" не ожидали лишиться своего первого номера посреди сезона.



Таким образом, после матча против "Тоттенхэма" в Манчестере у Онана будут только сутки, чтобы добраться до Кот-д'Ивуара и подготовиться к игре за свою сборную против Гвинеи.