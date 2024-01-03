Онана сыграет два матча за 24 часа

Андре Онана Голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Камеруна Андре Онана согласился сыграть два матча в течение одних суток.

Сборная Камеруна, в которую 27-летний Онана был вызван, стартует на Кубке Африки матчем против Гвинеи 15 января.

За сутки до этого "Юнайтед" проводит важнейший матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" на "Олд Траффорд", и камерунцы позволили Андре принять в нем участие.

Также Онана сыграет за "Юнайтед" в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Уигана" в ближайший понедельник.

Как сообщает The Athletic, камерунцы пошли на уступки "Юнайтед" с учетом того, что международная карьера Андре в момент его трансфера из "Интера" прошлым летом были приостановлена, и "дьяволы" не ожидали лишиться своего первого номера посреди сезона.

Таким образом, после матча против "Тоттенхэма" в Манчестере у Онана будут только сутки, чтобы добраться до Кот-д'Ивуара и подготовиться к игре за свою сборную против Гвинеи.


Метки Кубок Африки, Манчестер Юнайтед, Онана, сборная Камеруна

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2024 22:00

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