Онана сыграет два матча за 24 часа
Голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Камеруна Андре Онана согласился сыграть два матча в течение одних суток.
Сборная Камеруна, в которую 27-летний Онана был вызван, стартует на Кубке Африки матчем против Гвинеи 15 января.
За сутки до этого "Юнайтед" проводит важнейший матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" на "Олд Траффорд", и камерунцы позволили Андре принять в нем участие.
Также Онана сыграет за "Юнайтед" в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Уигана" в ближайший понедельник.
Как сообщает The Athletic, камерунцы пошли на уступки "Юнайтед" с учетом того, что международная карьера Андре в момент его трансфера из "Интера" прошлым летом были приостановлена, и "дьяволы" не ожидали лишиться своего первого номера посреди сезона.
Таким образом, после матча против "Тоттенхэма" в Манчестере у Онана будут только сутки, чтобы добраться до Кот-д'Ивуара и подготовиться к игре за свою сборную против Гвинеи.
03.01.2024 22:00
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Для вратаря это не критично
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Онана лучший!
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