Мартинес и Каземиро возобновили полноценные тренировки

Защитник Лисандро Мартинес и полузащитник Каземиро возобновили полноценные тренировки на базе "Манчестер Юнайтед".

Мартинес находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Баварии" 20 сентября. Отсутствие Лисандро связано с рецидивом травмы стопы, первую операцию на которой он перенес еще в апреле и которая потребовала повторного хирургического вмешательства.



В то же время Каземиро последний раз выходил на футбольное поле еще против "Ньюкасла" в Кубке Лиги 1 ноября, получив растяжение задней поверхности бедра.



Некоторое время Мартинес и Каземиро занимались по индивидуальным программам, но в среду клуб с "Олд Траффорд" объявил, что оба южноамериканца приступили к тренировкам с первой командой.



Также на пороге возвращения из лазарета "Юнайтед" находятся защитники Харри Магуайр с Тиреллом Маласиа и полузащитник Мейсон Маунт.



Добавим, в этом месяце "Юнайтед" предстоит сыграть всего два матча: против "Уигана" в 3-м раунде Кубка Англии 8 января и против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге 14 января.