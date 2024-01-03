10 игроков из Премьер-Лиги претендуют на попадание в символическую сборную ФИФА FIFPRO

10 игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, вошли в число номинантов на включение в символическую сборную ФИФА FIFPRO World 11 по итогам 2023 года.

Сделав требл в прошлом сезоне, "Манчестер Сити" оказался представлен среди номинантов голкипером Эдерсоном, защитниками Рубеном Диашем, Джоном Стоунсом, Кайлом Уолкером, полузащитниками Кевином Де Брюйне, Родри, Бернарду Силвой и нападающим Эрлингом Холандом.



В опубликованный список из 23 номинантов также попали голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес и капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк. Первый из них выиграл со сборной Аргентины Чемпионат Мира в Катаре.



При составлении символической сборной учитываются выступления игроков в период с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 (минимум 23 официальных матчей).



Состав символической сборной будет оглашен во время церемонии вручения наград The Best в Лондоне 15 января.



