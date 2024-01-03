Мойес возмущен, что его африканцы не смогли сыграть против "Брайтона"

Дэвид Мойес Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес возмутился тем, что его команда стала единственной, которая не смогла задействовать своих африканских игроков в 20-м туре Премьер-Лиги.

При отсутствии специального разрешения клубы обязаны освободить своих игроков, вызванных для участия в Кубке Африки, к 1 января.

Например, как раз 1 января за "Ливерпуль" сыграл египетский нападающий Мохамед Салах. А вот марокканец Найеф Агерд и ганец Мохаммед Кудус не смогли помочь "Вест Хэму" против "Брайтона" во вторник вечером, и после безголевой ничьей Мойес выразил свое разочарование по этому поводу.

"По какой-то причине нам нельзя было задействовать наших игроков, тогда как Салах сыграл за "Ливерпуль" вчера вечером. Это ощущается немного странным, что мы играем 2 января. Почему нельзя было провести матч первого числа, чтобы наши африканские игроки могли сыграть?"

"Мне кажется, это неправильно. Я просто думаю, почему нам нельзя было использовать своих африканских игроков, как всем остальным? В данный момент я не понимаю, почему мы были так ущемлены", — цитирует Мойеса Daily Mirror.


Метки Вест Хэм, Кубок Африки, Мойес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2024 19:00

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  1. superperez101 03.01.2024 20:06 # superperez101
    ПакетА ранен, в первые 5-7 мин не забили, и Мойес играет ноль в ноль.
    Да у себя дома, да весь 2 тайм сидели в своей штрафной.
    Но Моес старый и матёрый крендель. 1 очко лучше чем ноль.

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  2. suddenly 03.01.2024 19:08 # suddenly
    Мойес возмущен, что его негры не смогли сыграть против "Брайтона"

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