Мойес возмущен, что его африканцы не смогли сыграть против "Брайтона"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес возмутился тем, что его команда стала единственной, которая не смогла задействовать своих африканских игроков в 20-м туре Премьер-Лиги.

При отсутствии специального разрешения клубы обязаны освободить своих игроков, вызванных для участия в Кубке Африки, к 1 января.



Например, как раз 1 января за "Ливерпуль" сыграл египетский нападающий Мохамед Салах. А вот марокканец Найеф Агерд и ганец Мохаммед Кудус не смогли помочь "Вест Хэму" против "Брайтона" во вторник вечером, и после безголевой ничьей Мойес выразил свое разочарование по этому поводу.



"По какой-то причине нам нельзя было задействовать наших игроков, тогда как Салах сыграл за "Ливерпуль" вчера вечером. Это ощущается немного странным, что мы играем 2 января. Почему нельзя было провести матч первого числа, чтобы наши африканские игроки могли сыграть?"



"Мне кажется, это неправильно. Я просто думаю, почему нам нельзя было использовать своих африканских игроков, как всем остальным? В данный момент я не понимаю, почему мы были так ущемлены", — цитирует Мойеса Daily Mirror.