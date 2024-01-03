Мойес возмущен, что его африканцы не смогли сыграть против "Брайтона"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес возмутился тем, что его команда стала единственной, которая не смогла задействовать своих африканских игроков в 20-м туре Премьер-Лиги.
При отсутствии специального разрешения клубы обязаны освободить своих игроков, вызванных для участия в Кубке Африки, к 1 января.
Например, как раз 1 января за "Ливерпуль" сыграл египетский нападающий Мохамед Салах. А вот марокканец Найеф Агерд и ганец Мохаммед Кудус не смогли помочь "Вест Хэму" против "Брайтона" во вторник вечером, и после безголевой ничьей Мойес выразил свое разочарование по этому поводу.
"По какой-то причине нам нельзя было задействовать наших игроков, тогда как Салах сыграл за "Ливерпуль" вчера вечером. Это ощущается немного странным, что мы играем 2 января. Почему нельзя было провести матч первого числа, чтобы наши африканские игроки могли сыграть?"
"Мне кажется, это неправильно. Я просто думаю, почему нам нельзя было использовать своих африканских игроков, как всем остальным? В данный момент я не понимаю, почему мы были так ущемлены", — цитирует Мойеса Daily Mirror.
03.01.2024 19:00
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ПакетА ранен, в первые 5-7 мин не забили, и Мойес играет ноль в ноль.
Да у себя дома, да весь 2 тайм сидели в своей штрафной.
Но Моес старый и матёрый крендель. 1 очко лучше чем ноль.
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Мойес возмущен, что его негры не смогли сыграть против "Брайтона"
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