"Челси" подтвердил возвращение Сантоса

Андрей Сантос "Челси" официально подтвердил досрочное возвращение полузащитника Андрея Сантоса из аренды в "Ноттингем Форест".

Год назад "Челси" потратил 18 миллионов фунтов на покупку Сантоса у "Васко да Гамы", где Андрей остался на вторую половину прошлого сезона, потому что не смог сразу получить разрешение на работу в Англии.

Летом Сантос провел предсезонную подготовку с "Челси", однако "синие" решили, что Андрею будет лучше набираться опыта на стороне.

Так Сантос отправился в "Форест", но эта командировка себя совершенно не оправдала, потому что 19-летний бразилец сыграл только два матча за "лесников", включая единственное появление на замену в Премьер-Лиге.

В сложившейся ситуации "Челси" решил досрочно прекратить арендное соглашение с "Форест". Теперь "синим" предстоит решить, где Сантос проведет вторую половину этого сезона.


Метки аренда, Ноттингем Форест, Сантос, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2024 18:00

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  1. superperez101 03.01.2024 18:36 # superperez101
    Едрить топарь))
    Сколько ещё у залупенсов таких негров по закромам не заныкано.
    И покупая блха КАЖДОГО такого они думали что это Дрогба 2.0, или Макелеле, или даже Салах))

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