"Челси" подтвердил возвращение Сантоса

"Челси" официально подтвердил досрочное возвращение полузащитника Андрея Сантоса из аренды в "Ноттингем Форест".

Год назад "Челси" потратил 18 миллионов фунтов на покупку Сантоса у "Васко да Гамы", где Андрей остался на вторую половину прошлого сезона, потому что не смог сразу получить разрешение на работу в Англии.



Летом Сантос провел предсезонную подготовку с "Челси", однако "синие" решили, что Андрею будет лучше набираться опыта на стороне.



Так Сантос отправился в "Форест", но эта командировка себя совершенно не оправдала, потому что 19-летний бразилец сыграл только два матча за "лесников", включая единственное появление на замену в Премьер-Лиге.



В сложившейся ситуации "Челси" решил досрочно прекратить арендное соглашение с "Форест". Теперь "синим" предстоит решить, где Сантос проведет вторую половину этого сезона.