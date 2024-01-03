Переход Филлипса в "Ньюкасл" может сорваться

Калвин Филлипс Переход полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса в "Ньюкасл" на правах аренды находится под угрозой срыва.

Филлипс сыграл менее 90 минут в этом сезоне Премьер-Лиги, и это совершенно не устраивает Калвина в свете приближения Евро-2024.

Ожидается, что Филлипс покинет "Сити" в январе, и до сих пор "Ньюкасл" считался главным претендентом на 28-летнего игрока сборной Англии.

Однако talkSPORT утверждает, что "Сити" рассчитывает на арендную плату в размере 5 миллионов фунтов. Также "горожане" настаивают на включении в сделку обязательства по выкупу.

Столь строгие условия, обозначенные "Сити", ставят трансфер Филлипса в "Ньюкасл" под большой вопрос, потому что в планы "сорок" не входит выкуп Калвина.

Интерес к экс-игроку "Лидса" все еще проявляют некоторые другие клубы, включая "Фулхэм" и "Ювентус".


Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2024 17:00

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  1. superperez101 03.01.2024 17:17 # superperez101
    был бы топ игрок, или хотя-бы ротации - хуй бы шарлатан его сливал.
    Пеп умён, слил джезуса с зиной, и что мы видим в оконцовке - 2 днаря.
    сейчас это стекло сливаёт, который даже на замену не выходит, боится что сломается что-ли?
    странно что артета не берёт))
    ну заберёт касл или юве.

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