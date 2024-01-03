"Пэлас" заинтересован в Андрее Сантосе

Андрей Сантос "Кристал Пэлас" заинтересован в полузащитнике "Челси" Андрее Сантосе, который готовится прервать свою аренды в "Ноттингем Форест".

На этот сезон "Челси" отправил Сантоса в аренду в "Форест", однако 19-летний бразилец сыграл лишь 97 минут за первую команду "лесников".

Эта ситуация не устраивает "Челси" и самого Сантоса. Ожидается, что уже на этой неделе "синие" досрочно расторгнут арендное соглашение с "Форест".

Как сообщает Daily Mail, вторую половину этого сезона Сантос может провести в "Пэлас", которому требуется еще один полузащитник после того, как Шейк Дукуре порвал ахилл в ноябре.

Добавим, год назад "Челси" приобрел Сантоса у "Васко да Гамы" за 18 миллионов фунтов.


Метки Кристал Пэлас, Ноттингем Форест, Сантос, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2024 16:00

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