Санчо близок к возвращению в "Боруссию"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо близок к возвращению в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды.
Только накануне прессе стало известно, что "Боруссия" договаривается о возвращении Санчо, которого она продала в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов в 2021 году.
Как сейчас сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, переговоры по Санчо стремительно продвигаются. "Боруссия" надеется, что сделка будет согласована "очень скоро".
"Юнайтед" уже смирился с тем, что Санчо уйдет в только аренду. "Боруссия" заплатит "красным дьяволам" арендную плату и возьмет на себя часть зарплаты 23-летнего англичанина.
Добавим, Санчо не играет за "Юнайтед" с августа. Последние месяцы Джейдон был изолирован от тренировок и матчей первой команды "дьяволов".
03.01.2024 15:00
Просмотров: 312
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
сперва развели на погбу, сейчас на санчу
бедные манки
плюс ван де бек, антони, марсиаль
ЖАРА
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий