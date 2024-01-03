Санчо близок к возвращению в "Боруссию"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо близок к возвращению в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды.

Только накануне прессе стало известно, что "Боруссия" договаривается о возвращении Санчо, которого она продала в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов в 2021 году.



Как сейчас сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, переговоры по Санчо стремительно продвигаются. "Боруссия" надеется, что сделка будет согласована "очень скоро".



"Юнайтед" уже смирился с тем, что Санчо уйдет в только аренду. "Боруссия" заплатит "красным дьяволам" арендную плату и возьмет на себя часть зарплаты 23-летнего англичанина.



Добавим, Санчо не играет за "Юнайтед" с августа. Последние месяцы Джейдон был изолирован от тренировок и матчей первой команды "дьяволов".