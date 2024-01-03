"Юнайтед" хочет купить Олисе

"Манчестер Юнайтед" хочет сделать вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе одним из своих первых приобретений в эру сэра Джима Рэтклиффа.

Сделка по приобретению Рэтклиффом 25% акций "Юнайтед" все еще находится на одобрении у Премьер-Лиги, однако глава химической кампании Ineos уже приступил к работе с "красными дьяволами".



Сэр Дэйв Брейлсфорд, правая рука Рэтклиффа, присутствовал на двух последних матчах "Юнайтед", а накануне и сам сэр Джим посетил офис клуба на "Олд Траффорд".



Что касается упомянутого Олисе, то этот трансфер исключен в январе, но "Юнайтед" попытается заполучить Майкла в конце сезона, когда "дьяволы" планируют значительно обновить облик своей команды.



Олисе только в августе заключил с "Пэлас" новый контракт с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю и пунктом об отступных, который можно будет активировать со следующего лета.



Стоимость выкупа 22-летнего француза, рожденного в Англии, достоверно не известна, но она значительно больше 35 миллионов фунтов, нежели по его предыдущему контракту с "орлами".



Олисе забил пять голов в семи выходах в старте в рамках Премьер-Лиги после своего возвращения из лазарета "Пэлас" в ноябре.