Саттон советует "Арсеналу" купить Соланке вместо Тоуни
Бывший игрок "Селтика", "Челси" и "Блэкберна" Крис Саттон посоветовал "Арсеналу" обратить внимание на нападающего "Борнмута" Доминика Соланке.
Айвен Тоуни из "Брентфорда" давно считается целью номер один "Арсенала" среди нападающих, однако 27-летний англичанин все еще отбывает свою восьмимесячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки.
По мнению Саттона, готовым вариантом для "канониров" посреди сезона мог бы стать 26-летний Соланке, который забил 12 голов в 19 матчах этого сезона Премьер-Лиги за "Борнмут" — больше только у Эрлинга Холанда и Мохамеда Салаха.
"Айвена Тоуни из "Брентфорда" давно сватают, но из-за дисквалификации он не играл месяцы. Он тренируется, но какова его игровая форма?"
"Арсенал" пытается завоевать титул, и у них нет времени ждать, пока кто-либо войдет в ритм. Если вы посмотрим имена, которые в зоне их досягаемости, то Доминик Соланке из "Борнмута" выглядит лучшим кандидатом", — сообщил Саттон BBC.
03.01.2024 12:00
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любят пусси подбирать старых пенисов
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Да не пойдет он в гейклуб играть. Советчик хуев.
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