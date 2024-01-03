Саттон советует "Арсеналу" купить Соланке вместо Тоуни

Доминик Соланке Бывший игрок "Селтика", "Челси" и "Блэкберна" Крис Саттон посоветовал "Арсеналу" обратить внимание на нападающего "Борнмута" Доминика Соланке.

Айвен Тоуни из "Брентфорда" давно считается целью номер один "Арсенала" среди нападающих, однако 27-летний англичанин все еще отбывает свою восьмимесячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки.

По мнению Саттона, готовым вариантом для "канониров" посреди сезона мог бы стать 26-летний Соланке, который забил 12 голов в 19 матчах этого сезона Премьер-Лиги за "Борнмут" — больше только у Эрлинга Холанда и Мохамеда Салаха.

"Айвена Тоуни из "Брентфорда" давно сватают, но из-за дисквалификации он не играл месяцы. Он тренируется, но какова его игровая форма?"

"Арсенал" пытается завоевать титул, и у них нет времени ждать, пока кто-либо войдет в ритм. Если вы посмотрим имена, которые в зоне их досягаемости, то Доминик Соланке из "Борнмута" выглядит лучшим кандидатом", — сообщил Саттон BBC.


Метки Арсенал, Борнмут, Саттон, Соланке

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2024 12:00

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  1. narcot 03.01.2024 12:33 # narcot
    любят пусси подбирать старых пенисов

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  2. chelsae88 03.01.2024 12:04 # chelsae88
    Да не пойдет он в гейклуб играть. Советчик хуев.

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