Невилл: "Ливерпуль" обязан Салаху удержаться в гонке"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что игроки "Ливерпуля" обязаны удержаться в чемпионской гонке Премьер-Лиги ради Мохамеда Салаха в период отсутствия египетского нападающего.

Победный матч против "Ньюкасла" в понедельник вечером (4:2), в котором Салах сделал дубль и отдал одну результативную передачу, стал последним для Мохамеда перед отъездом на Кубок Африки.



Теперь бомбардирскую ношу придется разделить Коди Гакпо, Дарвину Нуньесу и Луису Диасу, и Невилл считает, что партнеры Салаха по "Ливерпулю" не имеют права подвести Мохамеда.



"Многие игроки уехали в свои сборные, и "Ливерпуль" своего рода вернулся в переходный период, как в начале эры Клоппа, оставшись в нападении с Коди Гакпо, Дарвином Нуньесом и Луисом Диасом. Они еще не отполированы. Они еще не на пике своих карьер, когда ты начинаешь принимать четкие решения".



"Между ними есть это электричество, но также может появиться разочарование, когда их дела возле чужих ворот идут немного неправильно. Остается гадать, как будет без Салаха, но они обязаны ему удержаться в чемпионской гонке до следующего месяца, удержаться на вершине лиги, удержаться впереди, чтобы дать возможность Салаху, когда тот вернется, по-настоящему побороться за титул".



"Я не думал, что "Ливерпуль" будет в чемпионской гонке, и по-прежнему не думаю, что они завоюют титул. Сомнения в моем голосе связаны с этими тремя игроками (Гакпо, Нуньесом и Диасом), но Клопп — это нечто другое как тренер", — сообщил Невилл в своем подкасте.