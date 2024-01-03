"Челси" обсуждает переход Матсена в "Боруссию"

"Челси" вступил в переговоры с дортмундской "Боруссией" о продаже левого защитника Яна Матсена.

В этом сезоне Матсен отметился только одним появлением в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Кроме того, от контракта Яна остается лишь 18 месяцев.



Кроме того, к расставанию с Матсеном "Челси" подталкивает ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей — "синим" нужно кого-нибудь продать, чтобы иметь возможность для приобретений в январе.



Как сообщает Evening Standard, "Челси" хочет выручить за Матсена 30 миллионов фунтов, тогда как "Боруссия" предпочитает взять 21-летнего голландца в аренду с последующим выкупом.



Добавим, Матсен находится в системе "Челси" с 2018 года, когда Ян прибыл в академию "синих" из ПСВ.