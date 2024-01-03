МЮ составил шорт-лист из четырех нападающих

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из четырех нападающих на зимнее трансферное окно.

"Юнайтед" испытывает колоссальные проблемы с голами в этом сезоне, забив лишь 22 мяча в рамках Премьер-Лиги — только у находящихся в зоне вылета "Шеффилд Юнайтед" (15) и "Бернли" (20) дела обстоят еще хуже.



Поэтому "Юнайтед" задумывается о приглашении игрока с бомбардирским талантом в январе, однако "красные дьяволы" вынуждены проявить изобретательность ввиду ограниченности своих ресурсов.



По информации The Athletic, на радаре у "Юнайтед" находятся 34-летние Томас Мюллер и Эрик Максим Шупо-Мотинг из "Баварии", чье игровое время в этом сезоне весьма ограничено из-за приезда в Мюнхен Харри Кейна.



Два других варианта тоже относятся к Бундеслиге. Это 27-летние Тимо Вернер из "РБ Лейпциг" и Серу Гирасси из "Штутгарта". Последний забил 14 голов в 17 матчах этого сезона Бундеслиги.