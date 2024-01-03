"Эвертон" готов подписать Лингарда

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может получить еще один шанс в Премьер-Лиге благодаря "Эвертону".

Напомним, прошлый сезон Лингард отыграл за "Ноттингем Форест". Будучи одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Сити Грауд", Джесси не оправдал возлагаемых на него надежд и летом остался без клуба.



Затем Лингард несколько недель тренировался со своим бывшим клубом "Вест Хэмом", но в итоге сорвался и уехал в Саудовскую Аравию, надеясь хорошо заработать.



Главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард надеялся подписать Лингарда свободным агентом, но саудовский клуб счел ожидания Джесси по зарплате завышенными.



В результате Лингард до сих пор остается без клуба, однако открытие зимнего трансферного дает Джесси возможность вернуться в футбол.



По информации talkSPORT, "Эвертон" готов предложить 31-летнему игроку, за плечами у которого 182 матча в Премьер-Лиге и 32 поединка за сборную Англии, краткосрочный контракт.



"Эвертон" лишь в ноябре был наказан снятием 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей и до сих пор стеснен в средствах, поэтому возможность подписать свободным агентом такого опытного игрока, как Лингард, видится привлекательной для "ирисок".