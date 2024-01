Светская хроника за среду

Айвен Тоуни не перейдет в "Арсенал". Жозе Моуриньо может возглавить "Ньюкасл". Дуглас Луис снова сошелся с Алишей Леманн. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении бразильского полузащитника "Аталанты" Эдерсона. (Goal)



"Вест Хэм" готов арендовать вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо. (Daily Mail)



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни надеется перейти в "Арсенал", но "канониры" не готовы заплатить 100 миллионов фунтов, в которые "пчелы" оценивают своего бомбардира. (Football Transfers)



Переход Тоуни в "Арсенал" очень маловероятен. (Football.London)



"Челси" согласился отправить нападающего Алекса Матоса в аренду в "Хаддерсфилд". (The Telegraph)



"Челси" готов выслушать предложения в районе 50 млн. фунтов по полузащитнику Конору Галлахеру. (The Guardian)



"Тоттенхэм" едва ли будет делать предложение по Галлахеру. (Football Transfers)



"Тоттенхэм" заинтересован в защитнике "Челси" Трево Чалобе. (The Sun)



Защитник "Дженоа" Раду Дрэгушин согласовал условия личного контракта с "Тоттенхэмом". (Fabrizio Romano)



Переход полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса в "Ньюкасл" находятся под вопросом, но игрок все еще интересен "Фулхэму" и "Кристал Пэлас". (i News)



Переход полузащитника "Флуминенсе" Андре в "Фулхэм" под вопросом, потому что "дачники" не готовы заплатить требуемые 25 млн. фунтов и вдобавок ожидают сохранить Жоау Палинью. (Football Transfers)



"Ливерпуль" не заинтересован в Андре, Палинье или защитнике "Байера" Пьеро Инкапье. (Ben Jacobs)



Нападающий "Астон Виллы" Джон Дуран вызывает интерес у "Милана". (Sky Sports)



"Вест Хэм" может возобновить интерес к защитнику "Вулверхэмптона" Максу Килмену. (talkSPORT)



Другое



Наставник "Ромы" Жозе Моуриньо может сменить Эдди Хау во главе "Ньюкасла". (Dean Jones)



Сэр Джим Рэтклифф готов назначить в "Юнайтед" сразу двух спортивных директоров в лице Дэна Эшуорта и Пола Митчелла. (i News)



Впервые после заключения сделки по приобретению 25% акций "Юнайтед" Рэтклифф посетил офис клуба на "Олд Траффорд". (The Sun)



"Арсенал" обсуждает новый контракт с защитником Такехиро Томиясу. (Daily Mail)



Английский нападающий Мейсон Гринвуд получил прямую красную карточку в матче за "Хетафе" против "Райо Вальекано". (Daily Mail)



Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис и вингер женской команды "львов" Алиша Леманн снова вместе. (Daily Mail)