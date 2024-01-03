Тухель настаивает, чтобы "Бавария" купила Чалобу и Палинью

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель настаивает на приобретении защитника "Челси" Трево Чалобы и полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи в январе.

Палинья едва не перешел в "Баварию" еще в заключительный день летнего трансферного окна. Жоау уже находился в Мюнхене, но сделка сорвалась, потому что два клуба не договорились по цене, а "Фулхэм" не нашел себе другого полузащитника.



Интересовалась прошлым летом "Бавария" и Чалобой, но тогда приоритетом Тухеля был нападающий Харри Кейн. Сейчас Тухель хочет вернуться за обоими игроками, утверждает The Independent.



Договориться по 24-летнему Чалобе будет проще, чем по 28-летнему Палинье, потому что Трево не входит в планы наставника "Челси" Маурисио Почеттино, а "синие" нуждаются в продажах, чтобы остаться в рамках правил финансового фейр-плей.