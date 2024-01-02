"Форест" могут наказать снятием очков

"Ноттингем Форест" могут быть предъявлены обвинения в нарушениях правил финансового фейр-плей.

Только в ноябре "Эвертон" был наказан снятием рекордных для Премьер-Лиги 10 очков за нарушение правил ФФП.



По информации The Times, в ближайшие две недели Премьер-Лига завершит анализировать финансовую отчетность своих клубов за сезон 2022/23, и "Форест" с "Эвертоном" имеют наивысшие шансы столкнуться со штрафными санкциями.



С этого сезона Премьер-Лига рассматривает такие дела в ускоренном порядке, и уже к апрелю "Форест" и "Эвертон" будут знать, снимут ли с них очки.



После своего выхода в Премьер-Лигу в мае 2022 "Форест" совершил огромное количество приобретений, благодаря которым смог удержаться в высшем дивизионе на второй сезон.



Добавим, в этом сезоне и "лесники", и "ириски" вовлечены в борьбу за выживание, но в данный момент те и другие находятся над зоной вылета.