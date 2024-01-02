"Форест" могут наказать снятием очков
"Ноттингем Форест" могут быть предъявлены обвинения в нарушениях правил финансового фейр-плей.
Только в ноябре "Эвертон" был наказан снятием рекордных для Премьер-Лиги 10 очков за нарушение правил ФФП.
По информации The Times, в ближайшие две недели Премьер-Лига завершит анализировать финансовую отчетность своих клубов за сезон 2022/23, и "Форест" с "Эвертоном" имеют наивысшие шансы столкнуться со штрафными санкциями.
С этого сезона Премьер-Лига рассматривает такие дела в ускоренном порядке, и уже к апрелю "Форест" и "Эвертон" будут знать, снимут ли с них очки.
После своего выхода в Премьер-Лигу в мае 2022 "Форест" совершил огромное количество приобретений, благодаря которым смог удержаться в высшем дивизионе на второй сезон.
Добавим, в этом сезоне и "лесники", и "ириски" вовлечены в борьбу за выживание, но в данный момент те и другие находятся над зоной вылета.
02.01.2024 23:00
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Последние комментарии:
"После своего выхода в Премьер-Лигу в мае 2022 "Форест" совершил огромное количество приобретений"
Настолько ОГРОНМНЫЕ, что даже сити, челсы и прочие просто о%уели.
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Нет арабов - можно драть?
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Премьер-Лига рассматривает такие дела в ускоренном порядке
Источник: http://fapl.ru/posts/104978/?c=1
Ясен хуй, мешки пусть дальше тратят миллиарды и лутают чужие чашки. Нахуй с ними что то делать)
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И только Сити всё нипочём!
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