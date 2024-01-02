"Боруссия" активно работает над возвращением Санчо

Дортмундская "Боруссия" активно работает над возвращением вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Летом 2021 "Юнайтед" приобрел Санчо у "Боруссии" за 73 миллиона фунтов, однако в Манчестере Джейдон лишь проблесками демонстрировал тот футбол, которым он славился в Дортмунде.



В сентябре Санчо угодил в опалу к Эрику Тен Хагу, публично обвинив главного тренера "Юнайтед" во лжи и затем отказавшись извиниться. Все это время Джейдон был изолирован от первой команды "красных дьяволов".



Как сообщает Sky Sports, сейчас "Боруссия" пытается вернуть Санчо на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Это позволило бы "Юнайтед" восстановить трансферную стоимость Джейдона, чтобы затем продать 23-летнего англичанина, если тот так и не помирится с Тен Хагом.



Даже если Санчо вернется в "Боруссию" на правах аренды, "Юнайтед" продолжит платить часть зарплаты Санчо, потому что 300,000 фунтов в неделю — это чересчур для клуба Бундеслиги.



Предполагается, что сам Санчо уже дал свое согласие на возвращение в Дортмунд, и сейчас все зависит от достижения компромисса двумя клубами.