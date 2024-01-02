Эльнени близок к уходу из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени находится на пороге ухода из лондонского клуба.

В этом сезоне Эльнени является игроком глубокого запаса в "Арсенале", отметившись по одному выходу на замену в Премьер-Лиге, Кубке Лиги и Лиге Чемпионов.



Вообще, Эльнени выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Базеля" в 2015 году. С тех пор Мохамед сыграл 159 матчей за "канониров", забив шесть голов.



Сезон 2019/20 Эльнени провел в "Бешикташе" на правах аренды, сыграв 36 матчей, и сейчас турецкий клуб является одним из претендентов на 31-летнего египтянина, сообщает Daily Mail.



Также Эльнени вызывает интерес у "Трабзонспора". Уход Мохамеда из "Арсенала" в январе выглядит неминуемым, учитывая истекающий в конце сезона контракт.