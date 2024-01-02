"Тоттенхэм" объявил о новом контракте с Сарром

"Тоттенхэм" официально подтвердил, что полузащитник Пап Матар Сарр заключил с клубом новый контракт до лета 2030.

"Тоттенхэм" приобрел Сарра у "Метца" еще в августе 2021, на сезон 2021/22 вернув игрока во французский клуб на правах аренды.



В прошлом сезоне Сарр сыграл 14 матчей за "Тоттенхэм", а также провел два поединка за сборную Сенегала на ЧМ-2022 в Катаре.



Но настоящий прорыв в своем развитии Сарр совершил в этом сезоне, превратившись в ключевого игрока команды Анге Постекоглу.



21-летний сенегалец сыграл в 18 из 20 матчей "Тоттенхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, отметившись голами против "Манчестер Юнайтед" и "Борнмута".



Добавим, в ближайших матчах "Тоттенхэму" придется обходиться без Сарра, который уезжает выступать на Кубок Африки.