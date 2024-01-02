МЮ надеется, что Онана сыграет с "Тоттенхэмом" 14 января

Андре Онана "Манчестер Юнайтед" надеется, что голкипер Андре Онана успеет сыграть против "Тоттенхэма" 14 января до своего отъезда на Кубок Африки.

Как известно, Кубок Африки стартует 13 января, но сборная Камеруна, в которую был вызван Онана, стартует на турнире матчем против Гвинеи 15 января.

Клубы Премьер-Лиги были обязаны отпустить своих игроков на Кубок Африки уже 1 января, однако благодаря специальному разрешению Онана остался, чтобы сыграть против "Уигана" в рамках 3-го раунда Кубка Англии в ближайший понедельник.

По информации Daily Mail, "Юнайтед" также надеется сохранить своего первого номера на важнейший матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" на "Олд Траффорд" в конце следующей недели.

Если "Юнайтед" осуществит задуманное, у Онана будут только одни сутки, чтобы совершить семичасовой перелет в Африку и подготовиться к матчу с Гвинеей.

Помимо Гвинеи, камерунцы сыграют в Группе C также с Сенегалом и Гамбией. Если Онана и партнеры не выйдут в плей-офф, Андре освободится уже 23 января.


Метки Кубок Африки, Манчестер Юнайтед, Онана, сборная Камеруна

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2024 19:00

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  1. bad-crew 02.01.2024 19:03 # bad-crew
    Не тащит как тащил Де Хеа, даже близко. Зато ногами играет, что ни%уя толком не приносит пользы. Очередной провальный трансфер наравне с Антони.

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