МЮ надеется, что Онана сыграет с "Тоттенхэмом" 14 января

"Манчестер Юнайтед" надеется, что голкипер Андре Онана успеет сыграть против "Тоттенхэма" 14 января до своего отъезда на Кубок Африки.

Как известно, Кубок Африки стартует 13 января, но сборная Камеруна, в которую был вызван Онана, стартует на турнире матчем против Гвинеи 15 января.



Клубы Премьер-Лиги были обязаны отпустить своих игроков на Кубок Африки уже 1 января, однако благодаря специальному разрешению Онана остался, чтобы сыграть против "Уигана" в рамках 3-го раунда Кубка Англии в ближайший понедельник.



По информации Daily Mail, "Юнайтед" также надеется сохранить своего первого номера на важнейший матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" на "Олд Траффорд" в конце следующей недели.



Если "Юнайтед" осуществит задуманное, у Онана будут только одни сутки, чтобы совершить семичасовой перелет в Африку и подготовиться к матчу с Гвинеей.



Помимо Гвинеи, камерунцы сыграют в Группе C также с Сенегалом и Гамбией. Если Онана и партнеры не выйдут в плей-офф, Андре освободится уже 23 января.