МЮ надеется, что Онана сыграет с "Тоттенхэмом" 14 января
"Манчестер Юнайтед" надеется, что голкипер Андре Онана успеет сыграть против "Тоттенхэма" 14 января до своего отъезда на Кубок Африки.
Как известно, Кубок Африки стартует 13 января, но сборная Камеруна, в которую был вызван Онана, стартует на турнире матчем против Гвинеи 15 января.
Клубы Премьер-Лиги были обязаны отпустить своих игроков на Кубок Африки уже 1 января, однако благодаря специальному разрешению Онана остался, чтобы сыграть против "Уигана" в рамках 3-го раунда Кубка Англии в ближайший понедельник.
По информации Daily Mail, "Юнайтед" также надеется сохранить своего первого номера на важнейший матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" на "Олд Траффорд" в конце следующей недели.
Если "Юнайтед" осуществит задуманное, у Онана будут только одни сутки, чтобы совершить семичасовой перелет в Африку и подготовиться к матчу с Гвинеей.
Помимо Гвинеи, камерунцы сыграют в Группе C также с Сенегалом и Гамбией. Если Онана и партнеры не выйдут в плей-офф, Андре освободится уже 23 января.
02.01.2024 19:00
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Не тащит как тащил Де Хеа, даже близко. Зато ногами играет, что ни%уя толком не приносит пользы. Очередной провальный трансфер наравне с Антони.
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