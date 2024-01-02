"Юнайтед" решил вернуть Регилона в "Тоттенхэм"

"Манчестер Юнайтед" принял решение досрочно вернуть левого защитника Серхио Регилона в "Тоттенхэм".

"Юнайтед" арендовал Регилона на сезон 2023/24 в заключительный день летнего трансферного окна, пригласив Серхио на замену травмированным Люку Шоу и Тиреллу Маласиа.



С тех пор 27-летний испанец сыграл только 12 матчей за клуб с "Олд Траффорд", суммарно проведя на поле 655 минут.



Еще в прошлом месяце главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что арендное соглашение с "Тоттенхэмом" предусматривает опцию прекращения в январе по инициативе любого из двух клубов.



И сейчас "Юнайтед" решил воспользоваться этой опцией, сообщает talkSPORT. Теперь главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу должен решить, есть ли Регилону место в его планах на вторую половину сезона.



Решение "Юнайтед" досрочно прекратить аренду Регилона связано с вылетом из Лиги Чемпионов и Кубка Лиги. И хотя Шоу в данный момент травмирован, Маласиа находится на пороге возвращения в строй. Также слева в обороне может сыграть Диогу Далот, поэтому "красные дьяволы" более не нуждаются в услугах Регилона.