Руни посетовал, что "Бирмингем" дал ему слишком мало времени

Уволенный с поста главного тренера "Бирмингема" Уэйн Руни посетовал, что получил слишком мало времени.

Ранее днем "Бирмингем" подтвердил увольнение 38-летнего Руни, который не продержался в клубе Чемпионшипа и трех месяцев.



"Бирмингем" успел сыграть 15 матчей при Руни, потерпев девять поражений и опустившись с 20-го на шестое место в турнирной таблице.



Руни признает, что результаты "Бирмингема" оставляли желать лучшего, однако Уэйн считает, что боссы клуба повели себя слишком нетерпеливо.



"Я бы хотел поблагодарить Тома Вагнера, Тома Брэди и Гарри Кука за возможность тренировать "Бирмингем" и за поддержку, которую они все оказывали мне во время моего короткого периода в клубе".



"В футболе все решают результаты — и я признаю, что они не соответствовали желаемому мной уровню. Однако время — самый ценный ресурс, который требуется тренеру, и я не верю, что 13 недель достаточно, чтобы осуществить необходимые изменения".



"Если о личном, то мне потребуется некоторое время, чтобы преодолеть эту неудачу. Я непрерывно связан с профессиональным футболом в качестве игрока или тренера с 16 лет".



"Теперь я планирую провести которое время со своей семьей, готовясь к следующему испытанию в качестве тренера".



"Наконец, я бы хотел пожелать "Бирмингему" и его владельцам всего наилучшего в реализации своих амбиций", — говорится в заявлении Руни.