Каррагер считает, что Жота обманным путем заработал пенальти
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что нападающий "красных" Диогу Жота обманным путем заработал пенальти против "Ньюкасла".
Накануне вечером "Ливерпуль" отпраздновал домашнюю победу 4:2 над "Ньюкаслом", укрепившись во главе Премьер-Лиги.
Точку в матче на "Энфилде" поставил в концовке Мохамед Салах, реализовав заработанный Жотой пенальти.
Однако Каррагер убежден, что 27-летний португалец слишком легко упал после столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой, если там вообще было касание.
"Ему не нужно было падать, просто продолжай играть".
"Там есть малейшее касание — но оно не лишает его равновесия. Он просто мог перенести вес на свою левую ногу. Он упал слишком легко".
"Был ли там контакт? Можно спорить, был ли там какой-либо контакт. Возможно было небольшое касание, но я не могу поверить, что игрок будет падать, когда перед ним пустые ворота. Я не могу этого представить", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
Добавим, с критикой Жоты выступили и другие известные в прошлом игроки.
"Предпочитает упасть ради пенальти вместо того, чтобы отправить мяч в пустые ворота! Теперь я видел все!" — написал легенда "Арсенала" Ян Райт в социальной сети.
"Это, б**ть, позор", — отреагировал экс-нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер.
02.01.2024 16:00
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Последние комментарии:
С четверга ракурса видно, как вратарь правой рукой цепляет левую ногу Доты, в ту же секунду его стопа извернулась, и он потерял баланс.
Динамику тоже нужно учитывать.
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на Эдегоре надо было давать позорники....
(ответить)
Да халявную липовую дали! Сразу сказал. Жаль что таких Челси не дают на Джексоне и Стерлинге!
(ответить)
02.01.2024 00:50 # удалить
chelsiukpro
Бля смешной ты! Посмотри еще повторы...
(ответить)
02.01.2024 00:52 #
sausage
Посмотрел. Теперь ты)
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/104948/?c=1#c7876468
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Да какая разница , все равно сити возьмут АПЛ
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Ору от Жоты. Касание было. Но от таких не падают как подкошенные. Нога даже не запнулась у него. Как бежал до контакта, так и продолжил бежать
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Портовые пидорасы только и могут обманом мухлежом добывать победы.
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Пошол на xуй, Карра - иноагент. Там кипер локтем по пятке Джоту зацепил на большой скорости, он потерял равновесие, по инерции пробежал и упал
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контакт был, формально это фол
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Левая пенка
Нахуй упал не понятно
Мог в пустые закатывать
Но и без этого крошечных обоссали
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