Каррагер считает, что Жота обманным путем заработал пенальти

Диогу Жота Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что нападающий "красных" Диогу Жота обманным путем заработал пенальти против "Ньюкасла".

Накануне вечером "Ливерпуль" отпраздновал домашнюю победу 4:2 над "Ньюкаслом", укрепившись во главе Премьер-Лиги.

Точку в матче на "Энфилде" поставил в концовке Мохамед Салах, реализовав заработанный Жотой пенальти.

Однако Каррагер убежден, что 27-летний португалец слишком легко упал после столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой, если там вообще было касание.

"Ему не нужно было падать, просто продолжай играть".

"Там есть малейшее касание — но оно не лишает его равновесия. Он просто мог перенести вес на свою левую ногу. Он упал слишком легко".

"Был ли там контакт? Можно спорить, был ли там какой-либо контакт. Возможно было небольшое касание, но я не могу поверить, что игрок будет падать, когда перед ним пустые ворота. Я не могу этого представить", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.

Добавим, с критикой Жоты выступили и другие известные в прошлом игроки.

"Предпочитает упасть ради пенальти вместо того, чтобы отправить мяч в пустые ворота! Теперь я видел все!" — написал легенда "Арсенала" Ян Райт в социальной сети.

"Это, б**ть, позор", — отреагировал экс-нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер.


Метки видео, Жота, Каррагер, Ливерпуль, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1103

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bmw-e34 02.01.2024 16:56 # bmw-e34
    С четверга ракурса видно, как вратарь правой рукой цепляет левую ногу Доты, в ту же секунду его стопа извернулась, и он потерял баланс.
    Динамику тоже нужно учитывать.

    (ответить)

  2. vals1702 02.01.2024 16:53 # vals1702
    на Эдегоре надо было давать позорники....

    (ответить)

  3. chelsiukpro 02.01.2024 16:51 # chelsiukpro
    Да халявную липовую дали! Сразу сказал. Жаль что таких Челси не дают на Джексоне и Стерлинге!

    (ответить)

  4. chelsiukpro 02.01.2024 16:49 # chelsiukpro
    02.01.2024 00:50 # удалить
    chelsiukpro

    Бля смешной ты! Посмотри еще повторы...
    (ответить)

    02.01.2024 00:52 #
    sausage

    Посмотрел. Теперь ты)
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/104948/?c=1#c7876468

    (ответить)

  5. abrec 02.01.2024 16:34 # abrec
    Да какая разница , все равно сити возьмут АПЛ

    (ответить)

  6. takernotagiver 02.01.2024 16:18 # takernotagiver
    Ору от Жоты. Касание было. Но от таких не падают как подкошенные. Нога даже не запнулась у него. Как бежал до контакта, так и продолжил бежать

    (ответить)

  7. chelsae88 02.01.2024 16:16 # chelsae88
    Портовые пидорасы только и могут обманом мухлежом добывать победы.

    (ответить)

  8. apl-nash 02.01.2024 16:10 # apl-nash
    Пошол на xуй, Карра - иноагент. Там кипер локтем по пятке Джоту зацепил на большой скорости, он потерял равновесие, по инерции пробежал и упал

    (ответить)

  9. b84 02.01.2024 16:09 # b84
    контакт был, формально это фол

    (ответить)

  10. felix-the-cat 02.01.2024 16:02 # felix-the-cat
    Левая пенка
    Нахуй упал не понятно
    Мог в пустые закатывать


    Но и без этого крошечных обоссали

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: