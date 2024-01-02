Каррагер считает, что Жота обманным путем заработал пенальти

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что нападающий "красных" Диогу Жота обманным путем заработал пенальти против "Ньюкасла".

Накануне вечером "Ливерпуль" отпраздновал домашнюю победу 4:2 над "Ньюкаслом", укрепившись во главе Премьер-Лиги.



Точку в матче на "Энфилде" поставил в концовке Мохамед Салах, реализовав заработанный Жотой пенальти.



Однако Каррагер убежден, что 27-летний португалец слишком легко упал после столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой, если там вообще было касание.



"Ему не нужно было падать, просто продолжай играть".



"Там есть малейшее касание — но оно не лишает его равновесия. Он просто мог перенести вес на свою левую ногу. Он упал слишком легко".



"Был ли там контакт? Можно спорить, был ли там какой-либо контакт. Возможно было небольшое касание, но я не могу поверить, что игрок будет падать, когда перед ним пустые ворота. Я не могу этого представить", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.



Добавим, с критикой Жоты выступили и другие известные в прошлом игроки.



"Предпочитает упасть ради пенальти вместо того, чтобы отправить мяч в пустые ворота! Теперь я видел все!" — написал легенда "Арсенала" Ян Райт в социальной сети.



"Это, б**ть, позор", — отреагировал экс-нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер.



