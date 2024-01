Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" лидируют в борьбе за Йозуа Киммиха. "Тоттенхэм" в считанных днях от покупки Раду Дрэгушина. Хаким Зийеш можно досрочно вернуться в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" возглавляют очередь клубом на полузащитника Йозуа Киммиха, чей контракт с "Баварией" истекает в конце сезона. (AS)



"Ливерпуль" следит за полузащитником "Дженоа" Мортеном Френдрупом, но трансфер 22-летнего датчанина в январе маловероятен. (Liverpool Echo)



"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" задумываются о приобретении нападающего "Вулверхэмптона" Хвана Хи Чхана следующим летом. (Football Insider)



"Тоттенхэм" надеется оформить приобретение защитника "Дженоа" Раду Дрэгушина до конца недели. (Daily Mail)



"Вест Хэм" обратился к "Тоттенхэму" насчет защитника Эрика Дайера. (Football Transfers)



"Вест Хэм" позволит вингеру Саиду Бенрахме покинуть клуб за 20 миллионов фунтов. "Фулхэм" и "Лион" заинтересованы в 28-летнем алжирце. (Daily Mail)



"Арсенал" может отозвать из аренды в "Реал Сосьедад" защитника Кирана Тирни ввиду травмы Александра Зинченко. (Daily Express)



"Манчестер Сити" находится среди клубов, заинтересованных в защитнике Лени Йоро, однако "Лилль" хочет за 18-летнего игрока минимум 78 млн. фунтов. (Le 10 Sport)



ПСЖ значится среди фаворитов в борьбе за полузащитника "Сити" Калвина Филлипса. (The Telegraph)



"Челси" договаривается о приобретении защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. (TEAMtalk)



"Галатасарай" готов досрочно прервать аренду вингера Хакима Зийеша из "Челси". (NTV Sport)



"Ньюкасл" хочет пригласить полузащитника "Челси" Андрея Сантоса, который сейчас находится в аренде в "Ноттингем Форест". (Ben Jacobs)



"Ньюкасл" обратился к представителям защитника "Спортинга" Усмана Диоманде, планируя трансфер на следующее лето. (Football Insider)



"Ноттингем Форест" хочет вернуть голкипера Кейлора Наваса, который провел на "Сити Граунд" вторую половину прошлого сезона. (Football Insider)



Другое



"Фулхэм" продлил контракт со своим капитаном Томом Кэрни до 2025 года. (Evening Standard)



Легенда "Юнайтед" Райан Гиггз может стать главным тренером "Солфорда", совладельцем которого он является. (The Sun)



Бывшие игроки "Ливерпуля" Фабиньо и Роберто Фирмино посетили матч "красных" против "Ньюкасла" на "Энфилде" накануне. (talkSPORT)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд отпраздновал Новый год со своей подружкой и боксером Энтони Джошуа в Дубае. (Daily Mirror)